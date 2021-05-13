В ХАМАС заявили, что бойцы движения подбили израильский танк Корнет, передает . По словам членов движения, у боевой машины в результате попадания снаряда оторвало башню. Также они заявили, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/13-05-2021-v-palestine-soobshhili-ob-unichtozhenii-tanka-izrailya.html" target="_blank">В Палестине сообщили об уничтожении танка Израиля</a> - В ХАМАС заявили, что бойцы движения подбили израильский танк Корнет, передает . По словам членов движения, у боевой машины в результате попадания снаряда оторвало башню. Также они заявили, ..
[url=https://33live.ru/novosti/13-05-2021-v-palestine-soobshhili-ob-unichtozhenii-tanka-izrailya.html]В Палестине сообщили об уничтожении танка Израиля[/url] - В ХАМАС заявили, что бойцы движения подбили израильский танк Корнет, передает . По словам членов движения, у боевой машины в результате попадания снаряда оторвало башню. Также они заявили, ..