В ХАМАС заявили, что бойцы движения подбили израильский танк Корнет, передает . По словам членов движения, у боевой машины в результате попадания снаряда оторвало башню. Также они заявили, ..

В "ХАМАС" заявили, что бойцы движения подбили израильский танк "Корнет", передает "". По словам членов движения, у боевой машины в результате попадания снаряда оторвало башню. Также они заявили, что экипаж танка погиб.