Представитель Федерации силового экстрима России Сергей Чуприна установил в подмосковном Видном мировой и российский рекорд по трак-пуллу. Он протащил за собой огромный ..

Представитель "Федерации силового экстрима России" Сергей Чуприна установил в подмосковном Видном мировой и российский рекорд по трак-пуллу. Он протащил за собой огромный грузовик.Чуприне удалось отбуксировать эвакуатор автобусов весом 41 тонну на 16 метров и 86 сантиметров. Всё это мужчина проделал за 34,27 секунды, при этом его собственный вес составлял около 84 килограммов. Министр спорта Московской области поздравил Сергея с победой, высоко оценив его вклад в популяризацию силового экстрима, сообщает сайт "".