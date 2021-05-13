Мобильное приложение Моя Москва часто обновляется, совершенствуется.

Мобильное приложение "Моя Москва" часто обновляется, совершенствуется.В 2020 году стала доступна новая версия приложения "Моя Москва". Разделы "Главная", "Новости", "Платежи", "Услуги"," Поиск" стали располагаться не на одном экране, а в разных блоках. Также появились виджеты. Они отображают информацию о записи к врачам, об эвакуации автомобиля и напоминания о передаче показаний счетчиков прямо на главном экране.Недавно в приложении появился новый раздел – "История платежей". В нем пользователи могут найти и скачать квитанцию об оплате единого платежного документа, штрафов ГИБДД, счетов за электроэнергию или занятия в кружках и секциях. При этом платеж должен был производиться не раньше 1 декабря 2020 года.В пресс-службе Департамента информационных технологий рассказали, что электронный архив в приложении "Моя Москва" избавит граждан от необходимости хранить дома множество бумажных квитанций: "Это поможет жителям быстро подтвердить оплату".Приложение "Моя Москва" можно установить на смартфон с операционной системой iOS или Android. Оно было запущено в 2019 году. С того момента его установили 2,2 миллиона интернет-пользователей.Стоит отметить, что сейчас разработчики приложения тестируют голосовой помощник. Новая функция, которая использует синтез и распознавание речи, доступна пока 10% пользователей. В скором времени ее смогут оценить все.