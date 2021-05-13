Выдала женщина одновременно троих дочерей замуж. После свадьбы попросила всех троих написать ей через некоторое время как складываются отношения с мужьями. Скоро получает она письмо от старшей дочери, а в нем только одно слово: Nescafe. Подумала и решила поискать рекламу этой торговой марки. Нашла в журнале, а там написано - Наслаждение до последней капли. Ну, думает, все нормально у старшей дочурки.
Потом пришло письмо от средней дочери. Там только одно слово - Davidoff. Опять обратилась к рекламному слогану. Там было написано: Long pleasure. King size. И у средней все хорошо складывается.
Но вот пришло письмо от младшенькой. Раскрыла, а там два слова - British Airways. Как обычно, полистала журнал, нашла и упала в обморок. Реклама гласила: Три раза в день
еще анекдот!