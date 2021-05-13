В одном из районов Радужного был обнаружен боевой артиллерийский снаряд. Опасную находку оцепили сотрудники ОМОН Росгвардии. Правоохранителей вызвали обеспокоенные жители Радужного,

В одном из районов Радужного был обнаружен боевой артиллерийский снаряд. Опасную находку оцепили сотрудники ОМОН Росгвардии. Правоохранителей вызвали обеспокоенные жители Радужного, которые увидели некий баллон, который был похож на снаряд. Его обнаружили в промзоне. Снаряд вывезли на полигон и уничтожили. Прибывшие на место взрывотехники ведомства идентифицировали находку как 105-миллиметровый бронебойный артиллерийский снаряд с высокой степенью коррозии.