За минувшую среду в России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За то же время умерли 392 пациента, а справились с болезнью 9349 человек. Наиболее напряжённая ..

За минувшую среду в России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За то же время умерли 392 пациента, а справились с болезнью 9349 человек.Наиболее напряжённая ситуация сохраняется в Москве, где ковидом заболели 2787 и умерли 55 человек. За ней по-прежнему следуют Санкт-Петербург и Московская область с 741 и 643 заражённых соответственно. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 4 913 439 человек, передаёт .