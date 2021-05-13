Похищенное имущество изъято и возвращено законному собственнику.

В конце января в ОМВД России по Кольчугинскому району обратился 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его частного дома пропала бензопила, стоимостью более 4 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи задержали 40-летнего приятеля потерпевшего.Установлено, что фигурант, знавший о том, где хранится бензопила, покидая дом потерпевшего, тайно забрал инструмент с собой, планируя в дальнейшем пользоваться им самостоятельно.Похищенное имущество изъято и возвращено законному собственнику.Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), направлено в суд для рассмотрения по существу.