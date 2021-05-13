13.05.2021

2021-05-13 22:05:04

Владимирская компания Техносонус стала лучшим региональным экспортёром года

Бренд, покоряющий не только регионы России, но и широко известный за рубежом. Владимирская компания "Техносонус" стала лучшим региональным экспортёром года. Какую продукцию из 33 региона можно встретить в Европе, и как удалось достичь успеха - в нашем материале.



Шумные в производстве, но звукопоглощающие в быту. Подобные материалы способны практически полностью изолировать от вибраций и звуковых волн, к примеру, такой цех или кабинет, холл или даже концертный зал. Из небольшого производства в лидеры российского рынка. Так, в двух словах можно описать историю успеха компании "Техносонус" - производителя звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов.



Александр Акулов, соучредитель компании "Техносонус": “Начинали с производства небольшого, сейчас уже экспортируем во многие страны мира, имеем собственные офисы практически во всех крупных городах России. Достаточно большой ассортимент продукции, у нас собственных торговых марок около двадцати. И практически все мы производим здесь. И некоторых мы являемся эксклюзивными дистрибьютерами из стран Евросоюза”.



Сегодня продукцию "Техносонуса" знают во многих странах Европы. Во многом благодаря собственным передовым разработкам в сфере звукоизоляции. Так, по итогам прошлого года удалось реализовать более ста знаковых проектов и поставить около 4 миллионов квадратных метров материала. Ощутимую помощь в поиске партнёров и расширении географии поставок оказал региональный Центр поддержки экспорта.



Александр Акулов, соучредитель компании "Техносонус": “Они нам помогли в качестве сертификации в Белоруси, постоянно помогают с переводом наших материалов на другие языки, помогают с открытием интернет-ресурсов на других языках. На самом деле неоценимая помощь, и я не ожидал, что мы можем получить такую помощь”.



А не так давно Центр поддержки экспорта подвёл итоги ежегодного регионального конкурса "Экспортёр года". И "Техносонус" занял заслуженное первое место в номинации "Промышленность".



Александр Ремига, первый вице-губернатор Владимирской области: “Данная компания за последний год представила огромное количество контрактов, второе - у неё 16 собственных патентов, то есть они являются одними из лидеров в своём направлении на территории всей Российской Федерации и мы безусловно через такой конкурс, как Экспортёр года позиционируем не просто экспортёров, а вообще те компании, которые работают на рынке Владимирской области в целом. Безусловно это хорошее подспорье”.



Поиск партнёра, размещение на международных электронных торговых площадках, участие на выставках и конференциях - это лишь малая помощь, которую может оказать Центр поддержки экспорта - а как итог - новые клиенты и расширение производства. Кстати, сейчас компания «Техносонус» строит новый цех, а в ближайшем будущем планирует выход и на азиатский рынок.



Дмитрий Горкин, Александр Голубев



«Вести-Владимир»