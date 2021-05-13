Потерпевшая перевела злоумышленнику деньги за покупку телевизора, однако товар так и не получила.

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру обратилась 39-летняя жительница Суздальского района, сообщившая, что у неё похитили деньги. Женщина рассказала полицейским, что на одном из популярных сайтов нашла объявление о продаже телевизора. После разговора с продавцом потерпевшая перевела на указанный им счет 4 500 рублей, однако телевизор так и не был доставлен, а продавец перестал выходить на связь.Сотрудники уголовного розыска провели целый ряд оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий, в результате которых установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Гусь-Хрустального района. По месту регистрации фигурант не прожил, но полицейские установили его местонахождения и задержали.Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что изначально планировал получить деньги обманным путем, а телевизора для продажи у него не было.Отделом дознания ОП №1 УМВД России по г. Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.159 УК РФ (мошенничество).За первые 11 дней мая в УМВД России по городу Владимиру уже поступило 25 сообщений о хищении денег у граждан обманным путем. Сумма ущерба превысила 2, 5 млн рублей.Полиция напоминает: чтобы не стать жертвами злоумышленников, следует придерживаться простых правил.Не торопитесь сообщать реквизиты карты. Ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код. Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Не нужно ничего покупать в социальных сетях.Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят присвоить ваши деньги.Если все же стали жертвами злоумышленников, как можно раньше предпримите меры для блокирования операций по вашим счетам и обратитесь в полицию.