По случаю проведения спортивного праздника, приуроченного к 76-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 15 мая с 07:30 до 16:00 в областном центре будет ограничено движение ..

По случаю проведения спортивного праздника, приуроченного к 76-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 15 мая с 07:30 до 16:00 в областном центре будет ограничено движение транспорта по Лыбедской магистрали. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимира.Движение закроют на двух участках: от пересечения магистрали с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом; Октябрьский проспект - от пересечения с улицей Мира до улицы Дзержинского. Машины пустят в объезд по улицам Мира, Горького, Дворянской, 2-й Никольской, Гагарина, Никитской, Княгининской, а также Большой Московской.В мэрии рекомендуют водителям заблаговременно продумать маршрут следования.