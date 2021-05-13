Юбилейная выставка юных художников. Детская школа искусств № 6 имени Владимира Солоухина отмечает 30-летие. В честь события учебное заведение подготовило новую экспозицию. С её помощью можно

Юбилейная выставка юных художников. Детская школа искусств № 6 имени Владимира Солоухина отмечает 30-летие. В честь события учебное заведение подготовило новую экспозицию. С её помощью можно познакомиться с разными видами изобразительного искусства: графикой, живописью, скульптурой. Софья Лазаренко – выпускница школы. На выставке есть и её картина “Прощание”. По сюжету, девушка провожает своего любимого на войну.