Во Владимирской области выявлено более 20 фактов незаконных денежных операций по детским картам. Случаи обмана держателей карт зарегистрированы во Владимире, в Коврове, Суздальском, ..

Во Владимирской области выявлено более 20 фактов незаконных денежных операций по детским картам. Случаи обмана держателей карт зарегистрированы во Владимире, в Коврове, Суздальском, Гусь-Хрустальном районах, а также в ЗАТО Радужный. В ходе общения с родителями выяснилось, что дети за денежное вознаграждение занимались обналичиванием денег, предоставляли неизвестным доступ к онлайн-банку, а также передавали банковскую карту третьим лицам. В результате деятельности злоумышленников кредиторская задолженность владельцев карт составила от 800 тысяч до двух миллионов рублей. Детьми получены досудебные претензии на возврат снятых денежных средств. Омбудсмен Людмила Романова в оперативном порядке направила уведомление руководителям университетов региона, а также в департамент образования Владимирской области с просьбой незамедлительно организовать проведение разъяснительной работы среди студентов, родителей и школьников. Добавим, что параллельно проводится работа по выявлению похожих случаев мошенничества.