В мероприятии приняли участие ветераны ОВД и члены общественного совета.

13 мая у монумента Александру Невскому в городе Владимире состоялось мероприятие, посвященное 800-летия со дня рождения знаменитого русского полководца.В мероприятии принял участие начальник регионального Управления МВД России генерал-майор полиции Василий Кукушкин, руководители служб и подразделений, ветераны органов внутренних дел, члены общественного совета при УМВД и студенты.Величие личности полководца отметил в приветственном слове известный не только во Владимирской области, но и за её пределами ветеран Великой Отечественной войны полковник милиции в запасе Анатолий Гаврилов.Ветеран, много времени посвящающий творчеству, неоднократно изображал Александра Невского на своих картинах, часть которых хранится в музеях областного УМВД и ОМВД России по Петушинскому району.К памятнику Александру Невскому присутствующие возложили цветы.В завершение мероприятия ветеран ВОВ Анатолий Гаврилов и член общественного совета при УМВД, председатель Союза краеведов Владимирской области Андрей Тихонов в рамках участия в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел выступили перед личным составом УМВД.