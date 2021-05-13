Около 07:00 13 мая на 41 километре дороги «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево» на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации ..

Около 07:00 13 мая на 41 километре дороги «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево» на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель 1958 года рождения, двигаясь на автомобиле «ГАЗ» со стороны Гусь-Хрустальнооо в сторону деревни Купреево, выехал на ж/д переезд на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовым вагоном поезда, следовавшего из Мурома.После столкновения пьяный водитель «ГАЗа» попытался скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками ДПС. Нарушитель неоднократно привлекался к административной ответственности. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.За нарушение ПДД на мужчину составлены административные протоколы.