На два больше, чем накануне. За всё время пандемии во Владимирской области выявлено уже 32 638 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 10 заболевших за сутки ). Вчера прибавка

На два больше, чем накануне. За всё время пандемии во Владимирской области выявлено уже 32 638 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 10 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла + 11. Таким образом всего с начала пандемии в областном центре уже 7 478 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир