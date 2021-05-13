Пьяного газелиста, устроившего аварию с муромским поездом, задержали сотрудники полиции. Пресс-служба региональной полиции делится подробностями утреннего происшествия на железной

Пьяного газелиста, устроившего аварию с муромским поездом, задержали сотрудники полиции. Пресс-служба региональной полиции делится подробностями утреннего происшествия на железной дороге, которым уже занимается транспортный Следком. ДТП произошло на 41 километре автодороги «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево». По предварительной информации УМВД, водитель Газели 1958 года рождения выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и врезался в грузовой вагон локомотива,