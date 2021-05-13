Страны Европы создают на Украине тоталитарный режим, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что на закрытие всех оппозиционных СМИ в этой стране не отреагировали ни государства ЕС, ни международные институты.

Страны Европы создают на Украине тоталитарный режим, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что на закрытие всех оппозиционных СМИ в этой стране не отреагировали ни государства ЕС, ни международные институты.Для них было важно сохранить действующую на Украине власть – ради этого пожертвовали свободой слова, написал Володин в своем .По его словам, для сохранения угодных для себя политиков началось уничтожение оппозиционной партии во главе с Виктором Медведчуком.Жертвой стала и без того несовершенная политическая система Украины, отметил председатель ГД."В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим", – констатировал Володин.Спикер Госдумы призвал Совет Европы, Европарламент и ПАСЕ осознать ответственность за произошедшее. Действиями на Украине европейские страны дискредитируют себя и провозглашаемые ими демократические принципы, добавил Володин."Не говорю уже о применении «двойных стандартов», ставшими обыденной практикой при реализации западными странами своих интересов", – заключил спикер.