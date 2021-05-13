Во Владимирской области за сутки 13 мая коронавирус лабораторно подтверждён у 55 человек. Во Владимире ковид выявлен у 10 человек. Ещё по 7 жителей заразились опасной инфекцией в ..

Во Владимирской области за сутки 13 мая коронавирус лабораторно подтверждён у 55 человек. Во Владимире ковид выявлен у 10 человек. Ещё по 7 жителей заразились опасной инфекцией в Гусь-Хрустальном и Муромском районах, 6 - в Кольчугинском, по 5 - в Ковровском, и Камешковском, по 4 - в Александровском и Петушинском районах. Три человека заболели в Юрев-Польском, 2 - в Суздальском, по 1 - в Киржачском и Меленковском районах. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 638 случаев Covid-19.