14 новеньких автобусов - 12 машин большого класса ЛИАЗ-529267 вместимостью до 105 пассажиров и 2...

14 новеньких автобусов - 12 машин большого класса ЛИАЗ-529267 вместимостью до 105 пассажиров и 2 автобуса среднего класса ПАЗ-320415-14 вместимостью до 59 пассажиров — прибыли на территорию муниципального АО «Владимирпассажиртранс».Напомним, что автобусы для обновления городского пассажирского парка приобретены на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Осенью 2021 года заявку областного центра поддержал глава региона Александр Авдеев - и городу были подтверждены финансовые ресурсы в размере более 253 млн. рублей.Как и предписывала мэрия Владимира, все машины - новые, низкопольные, газомоторные.После процедуры приемки и постановки на учет новые автобусы выйдут на маршруты общественного городского транспорта, сообщила пресс-службы мэрии.