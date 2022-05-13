14 новеньких автобусов - 12 машин большого класса ЛИАЗ-529267 вместимостью до 105 пассажиров и 2...
14 новеньких автобусов - 12 машин большого класса ЛИАЗ-529267 вместимостью до 105 пассажиров и 2 автобуса среднего класса ПАЗ-320415-14 вместимостью до 59 пассажиров — прибыли на территорию муниципального АО «Владимирпассажиртранс».
Напомним, что автобусы для обновления городского пассажирского парка приобретены на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Осенью 2021 года заявку областного центра поддержал глава региона Александр Авдеев - и городу были подтверждены финансовые ресурсы в размере более 253 млн. рублей.
Как и предписывала мэрия Владимира, все машины - новые, низкопольные, газомоторные.
После процедуры приемки и постановки на учет новые автобусы выйдут на маршруты общественного городского транспорта, сообщила пресс-службы мэрии.