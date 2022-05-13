15 муниципальных учреждений культуры области получат 6 миллионов рублей на реализацию творческих...

15 муниципальных учреждений культуры области получат 6 миллионов рублей на реализацию творческих проектов на селе. Постановление подписал глава региона Александр Авдеев.Как сообщает администрация Владимирской области, самый большой денежный грант получит центр культуры Гороховецкого района. На проект "Хоровод традиций. Наследие и наследники" будет выделено 900 тысяч рублей. 800 тысяч получит фестиваль фольклора и ремёсел «Родные традиции» Юрьев-Польского центра культуры и досуга. Чуть меньше выделят ковровской гастрономической площадке «Молочные реки, творческие берега». Всего в конкурсе участвовало 67 проектов. 15 признаны лучшими.