Задача - спасти сцену областной филармонии от огня. 60 спасателей сегодня приняли участие в...

Задача - спасти сцену областной филармонии от огня. 60 спасателей сегодня приняли участие в пожарно-тактических учениях во Владимире. По их сценарию, сотрудникам МЧС предстояло вызволить с полностью задымленного третьего этажа, двоих людей.По легенде, загорелась сцена. Представитель областной филармонии сразу вызывает пожарных, проводит эвакуацию. Запускается дренчерная установка пожаротушения - огонь не переходит в зрительный зал, но захватывает декорации и оборудование. Подъезжают пожарные и начинается разведка. Расчеты тушат огонь, звенья газодымозащитной службы отправляются на поиски людей. Площадь условного возгорания - 155 квадратов.Роман Коркин, начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Целью данных учений было изучение объекта, отработка тактических действий администрации объекта, отработка практических действий пожарных подразделений и служб жизнеобеспечения. Все подразделения справились на оценку "хорошо" с поставленными задачами. Ну, людей спасли, пожар потушили.