Глава региона Александр Авдеев сегодня принял участие в высадке сеянцев сосны в микрорайоне Лунёво...

Глава региона Александр Авдеев сегодня принял участие в высадке сеянцев сосны в микрорайоне Лунёво областного центра. Деревья посадили взамен вырубленных зеленых насаждений на месте строительства регионального инфекционного госпиталя. Репортаж Максима Калашникова.Бетонный каркас будущего ковидария уже наполовину готов. Четырёхэтажный корпус будет способен вместить около двухсот тридцати пациентов. Строительство началось в конце прошлого года. Сейчас возводится третий этаж. Стройка- на контроле у главы региона.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Сейчас идёт проработка по поставке, размещены уже торги по поставке оборудования внутри комплекса. Закуплены все материалы, которые со строительством связаны. Следим за ходом событий. Надеемся, что осенью уже мы увидим результат.Из-за строительства, пришлось вырубить девятьсот шестнадцать деревьев. По законодательству, лесовосстановление здесь не требуется. Высадка более двух тысяч сеянцев сосны - инициатива общественных организаций, которую поддержали в администрации области и департаменте лесного хозяйства. Для этого был выбран участок площадью почти в половину гектара.- Это зона Р-1. Специально проектом планировки территорий предусматривалось парково-рекреационная зона. Здесь должен быть либо парк, либо роща, либо ещё что-то. Застройки на этом месте не может быть.Сеянцы - одногодки. Выращены в тепличных условиях. Чтобы достичь роста взрослого человека им потребуется не менее восьми лет. В акции вместе с главой региона принял участие председатель Законодательного собрания Владимир Киселев, глава города Андрей Шохин, а так же представители Общественной палаты и волонтеры.Павел Черняев, заместитель председателя молодежной думы при Законодательном собрании Владимирской области:- Я впервые высаживаю за один раз столько деревьев. Вот за один день. Конечно, был опыт у себя на каких-то участках и так далее. Но сейчас такой масштабный впервые в жизни. На самом деле интересно.Через две недели после высадки, будет произведен осмотр участка. Если приживётся меньше девяносто трёх процентов сеянцев, будет проведена дополнительная высадка. Также в течении первого года за молодыми деревьями будет осуществляться уход.- Очень хотелось бы, чтобы, действительно, здесь и люди бережно относились к этой территории. И со временем происходили изменения - видно было, как эти грядки с саженцами поднимаются потихоньку.Завершить строительство инфекционной больницы планируют до декабря. У природы темпы другие - сосновый лес в микрорайоне Лунёво появится через несколько десятков лет.Максим Калашников, Александр Голубев.Вести "Владимир"