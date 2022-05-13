Октябрьским районным судом города Владимира 13 мая 2022 года рассмотрено постановление о...

Октябрьским районным судом города Владимира 13 мая 2022 года рассмотрено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего врио заместителя губернатора Григория Вишневского. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.Напомним, в СИЗО экс-чиновника, который с марта 2021 года курировал в регионе социальный блок, отправили 17 ноября. По первому уголовному делу Григорий Вишневский обвиняется в получении взятки в размере около 600 тысяч рублей, по второму – 150 тысяч рублей.Вишневскому инкриминировано получение в период замещения им должности временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Владимирской области от представителей коммерческих организаций в качестве взяток денежных средств, а также услуг имущественного характера на сумму более 700 тысяч рублей за способствование в силу занимаемой должности принятию решений должностными лицами администраций города Коврова и Владимирской области и совершении ими действий, входящих в служебные полномочия, в пользу указанных коммерческих организаций.Сторона защиты полагала возможным изменить обвиняемому меру пресечения, на не связанную с содержанием под стражей.Постановлением Октябрьского районного суда города Владимира от 13 мая 2022 года ходатайство следователя удовлетворено.Срок содержания под стражей обвиняемого Вишневского продлен на 2 месяца 1 сутки, а всего до 8 месяцев 1 суток, то есть по 15 июля 2022 года включительно.