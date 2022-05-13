Защита просила, чтобы его выпустили из СИЗО.

13 марта Октябрьский районный суд Владимира продлил срок заключения под стражей в отношении бывшего врио губернатора Владимирской области Григория Вишневского.О продлении срока ходатайствовала сторона обвинения. Защита же просила, чтобы Вишневскому изменили меру пресечения на не связаннуе с содержанием под стражей. Однако суд решил продлить нахождение экс-заместителя губернатора в СИЗО на два месяца и один день. Там он останется до 15 июля.Напомним, что Григория Вишневского обвиняют в двух преступлениях, связанных с получением взятки.Следователи выдвигают следующую версию. Вишневский в период нахождения в должности вице-губернатора брал взятки от представителей коммерческих фирм общей суммой в более 700 тысяч рублей. За эти деньги он должен был влиять на администрации Коврова и Владимирской области, чтобы те принимали решения в угоду компаний, которые за это заплатили.