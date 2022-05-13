Получить полезные навыки можно абсолютно бесплатно.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» (в рамках нацпроекта «Образование») запустила 2 сезон проекта «ТопБЛОГ». Каждый, кто хотел понять, как «раскрутить» свою страничку во «ВКонтакте», или приобрести новые полезные знания и навыки развития сообществ в «Телеграм», может воплотить мечту в жизнь абсолютно бесплатно. Подробности рассказали в администрации Гусь-Хрустального района.В этом году проект будет работать в 2-х основных направлениях. Перове получило говорящее само за себя название «Про управление» - это специализированная образовательная программа, которая раскрывает инструменты ведения личных аккаунтов и сообществ. Кроме того, она научит как грамотно в соцсетях заниматься просветительской деятельностью в сфере государственного и муниципального управления.Второе направление нарекли «Про образование». Люди, выбравшие его, познакомятся с инструментами популяризации школьного образования, узнают, как правильно заниматься просветительской деятельности через социальные сети, а также раскроют секреты успешного ведения профильных аккаунтов и сообществ в сфере образования.Поучаствовать в проекте приглашают специалистов и руководителей органов исполнительной и законодательной власти всех уровней. Знания будут полезны для работников государственных учреждений, а также сотрудников образовательных организаций. Подать заявку на участие в новом сезоне можно до 23 мая на сайте https://topblog.rsv.ru/.- Соцсети весьма активно вошли в наши будни. Большинство жителей, в том числе и нашего региона, каждый день пользуются ими. Это огромный ресурс и для работы властей разного уровня. Считаю, что для муниципальных служащих аккаунты крайне необходимы, так как жителям городов и сёл важно иметь прямой контакт с руководством муниципальных образований, обращаться к ним с проблемами, задавать вопросы, получать оперативные пояснения, в постоянном режиме получать информацию по ключевым вопросам жизнедеятельности территорий. Сегодня необходимо давать людям обратную связь, не оставлять их один на один с проблемами. Поэтому работа в сети должна стать профессиональной обязанностью чиновников. Это запрос времени. Для этого важно приобрести определённые навыки. Поэтому в рамках проекта «Образование» можно бесплатно обучиться этому. Кстати, у меня, например, не один год налажена связь с моими избирателями через сеть. Это очень удобно, оперативно, результативно, интересно. Иногда «щекочут» нервы «диванные критики». К счастью, демагогов мало. В основном, всё по делу, - говорит депутат Государственной Думы Игорь Игошин.