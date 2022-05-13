Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» вновь обратились к врио губернатора области. На этот раз он просят Александра Авдеева взять под личный контроль проблемную стройку и публично ответить на ряд

Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» вновь обратились к врио губернатора области. На этот раз он просят Александра Авдеева взять под личный контроль проблемную стройку и публично ответить на ряд вопросов. Попросили врио губернатора области взять на личный контроль все вопросы со строительством жилого комплекса. Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» записали новое видеообращение к Александру Авдееву. В нем