Сотрудники Владимирского филиала «Энергосбыт Плюс» вместе с волонтёрами движения «Доброштаб» помогают клиентам перейти на дистанционные сервисы компании. Предварительно ребята прошли обучение и были направлены в офисы обслуживания.

Сотрудники Владимирского филиала «Энергосбыт Плюс» вместе с волонтёрами движения «Доброштаб» помогают клиентам перейти на дистанционные сервисы компании. Предварительно ребята прошли обучение и были направлены в офисы обслуживания.В пиковые дни посещения студенты-добровольцы вместе с сотрудниками «ЭнергосбыТ Плюс» помогают посетителям оплатить услуги онлайн, перейти на электронную квитанцию, передать показания, подать заявку на опломбировку счетчиков горячей воды или переоформить лицевой счёт дистанционно. Клиентам, которым требуется личная консультация, рассказывают об услуге предварительной записи.«Мы используем различные способы работы с населением по переводу на наши удаленные сервисы: раздаем информационные буклеты, даем объявления, обзваниваем. В этот раз решили посотрудничать с волонтёрами. Это особенно важно в дни, когда в офисах плотный поток клиентов. Благодаря добровольцам, нам удается уделить внимание большему числу посетителей и сэкономить их время», - рассказала руководитель офисов продаж и обслуживания клиентов Ирина Великанова.Участники добровольческого движения – старшеклассники и студенты, в том числе финансово-экономических специальностей, для них такой опыт прекрасная возможность погрузиться в профессию консультанта энергосбытовой компании.«Мы регулярно участвуем в различных проектах, помогаем пожилым людям осваивать новые электронные сервисы. Для нас это тоже полезный опыт общения с населением, который может пригодиться в дальнейшей жизни и в работе. Кроме того, теперь мы можем рассказать своим родным и друзьям, как решить многие коммунальные вопросы онлайн», - поделилась руководитель добровольческого движения «Доброштаб» Дарья Щекина.В планах «ЭнергосбыТ Плюс» продолжить дальнейшее сотрудничество с волонтёрами на регулярной основе.Воспользоваться дистанционными сервисами компании можно зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении .