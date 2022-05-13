Ходить со счетами по офисам оплат коммунальных услуг – пустая трата времени. Компании активно внедряют онлайн сервисы и знакомят с ними владимирцев. Например, зарегистрироваться в личном

Ходить со счетами по офисам оплат коммунальных услуг – пустая трата времени. Компании активно внедряют онлайн сервисы и знакомят с ними владимирцев. Например, зарегистрироваться в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» быстрее, чем платить в офисе. При поддержке волонтеров из Доброштаба сотрудники Владимирского филиала “Энергосбыт Плюс” рассказывают своим клиентам, как не стоять в очереди, а перейти на