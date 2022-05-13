Интернет мошенники изобретают все новые и новые схемы обмана населения. На этот раз под прицел попала наша коллега Анна Богданова. Аферисты представились покупателями с торговой интернет

Интернет мошенники изобретают все новые и новые схемы обмана населения. На этот раз под прицел попала наша коллега Анна Богданова. Аферисты представились покупателями с торговой интернет площадки. В майские праздники активизировались интернет-мошенники. Корреспондент Шестого канала едва не лишилась суммы в восемь тысяч рублей. Анна получила сообщение на телефон от потенциального покупателя товара, который она выставляла