Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сейчас проходит набор добровольцев. Они первыми испытают на себе вакцину от коронавирусной инфекции ..

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сейчас проходит набор добровольцев. Они первыми испытают на себе вакцину от коронавирусной инфекции для самых маленьких.Как сообщает , в настоящее время в исследовательском центре готовят электронные карты и проводят скрининг. Планируется, что тесты на детях от 6 до 11 лет начнутся 3 июня.Помимо этого, по данным , в центре Гамалеи стартовали тесты новой вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. Первую дозу уже получили несколько добровольцев.