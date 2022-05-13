Жители Владимирской области теперь сами смогут решить, по какому режиму будет работать МФЦ. До 27 мая любой желающий сможет проголосовать на портале «Госуслуг» о времени работы

Жители Владимирской области теперь сами смогут решить, по какому режиму будет работать МФЦ. До 27 мая любой желающий сможет проголосовать на портале «Госуслуг» о времени работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Такой опрос поможет центрам больше ориентироваться на клиентов, рассказали в Департаменте регионального развития. Присоединяйтесь к нам в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!