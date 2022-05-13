Житель Владимирской области предстанет перед судом за незаконное культивирование наркосодержащих растений и попытку сбыта марихуаны. Полицейские задержали мужчину в январе 2021 года в

Житель Владимирской области предстанет перед судом за незаконное культивирование наркосодержащих растений и попытку сбыта марихуаны. Полицейские задержали мужчину в январе 2021 года в результате оперативных мероприятий. В ходе следствия установлено, что обвиняемый незаконно культивировал наркосодержащие растения с целью последующей подготовки и сбыта марихуаны. Мужчина установил в квартирах в Коврове и в Владимире гроутенты, оборудовал их