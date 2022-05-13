Жительница Коврова выплатила задолженность по алиментам перед сыном только после ареста автомобиля. Ковровчанка уклонялась от исполнения родительских обязанностей и накопила долг в

Жительница Коврова выплатила задолженность по алиментам перед сыном только после ареста автомобиля. Ковровчанка уклонялась от исполнения родительских обязанностей и накопила долг в пользу ребенка в размере более 240 тысяч рублей. После развода супругов несовершеннолетний мальчик остался с отцом, а мать суд обязал ежемесячно платить алименты в размере ¼ от заработной платы и иных доходов. В