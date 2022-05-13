Объект планировалось сдать ещё в прошлом году, но из-за подорожания стройматериалов сроки ввода в эксплуатацию пришлось сдвинуть на апрель 2022-го, а потом и вовсе на конец лета.

Мэрия Владимира планирует к 1 августа открыть в Загородном. О завершении строительства в своём телеграм-канале рассказал Андрей Шохин.«Проверили как идут работы в микрорайоне Коммунар. Осталось благоустрить территорию и создать уют. К 1 августа планируем открытие. Учреждение на 108 человек, в нём будут три ясельные группы», - подчеркнул градоначальник.Напомним, что детсад возводит компания «Олрайт». Ещё один фирма на улице Тихонравова. Объекты планировалось сдать ещё в прошлом году, но из-за подорожания стройматериалов сроки ввода в эксплуатацию пришлось на апрель 2022-го, а потом и вовсе на конец лета.﻿Добавим, что по информации горадминистрации в 2021 году в областном центре создали 260 мест для дошколят.