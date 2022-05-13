Актеру была уготована удивительная судьба и яркая жизнь.

Актеру была уготована удивительная судьба и яркая жизнь.Знаменитого артиста Анатолия Ромашина не стало почти 22 года назад. Многие зрители знают его благодаря сериалу "Следствие ведут ЗнаТоКи", фильму "Десять негритят" и роли Николая II в картине "Агония". В профессии актера Ромашин нашел свое настоящее призвание, да и в личной жизни ему повезло не меньше. Последние годы, рядом с молодой женой и маленьким сыном, Анатолий Владимирович был особенно счастлив. До тех пор, пока его жизнь не оборвала нелепая трагическая случайность.Поговаривали, судьбу Ромашину предсказали еще в юные годы. Из разговора с гадалкой актер узнал, что у него родятся две дочери и сын, а смерть придет за ним в 83 года. Пророчество сбылось практически в точности. Однако наследниц Анатолий Владимирович дождался намного быстрее, чем наследника.Первой супругой артиста стала девушка по имени Галина – главная красавица своего курса в экономическом институте. Жена подарила актеру дочь Татьяну, как ему и предсказывали, однако союз распался уже через несколько лет. Вскоре сердцем Ромашина завладела другая. Примечательно, что на ней он женился целых два раза.Избранницей артиста стала актриса и уроженка Испании Маргарита Мерино. В первый раз их брак распался из-за того, что Маргарита захотела вернуться на историческую родину. Ромашин не решился поехать вместе с супругой, поэтому им пришлось развестись. Спустя какое-то время девушка вернулась в Советский Союз, а актер не стал упускать такой шанс – повел любимую в ЗАГС во второй раз. Жена подарила актеру дочку Марию, но через несколько лет снова уехала в Испанию. На этот раз окончательно и вместе с наследницей.Со своей третьей супругой Анатолий Ромашин познакомился во время съемок фильма "Этюды о Врубеле" в 1989 году. На тот момент артисту было уже под 60, а студентке Киевского театрального училища Юлии – всего 18. Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, они не смогли противиться вспыхнувшим чувствам.Многие называли этот союз неравным и подозревали Юлию в корысти, но Анатолию Владимировичу было все равно. В 1991 году он женился на молодой избраннице, позже супруги обвенчались, а через шесть лет у них родился наследник. Долгожданный сын Дмитрий появился на свет, когда его знаменитому отцу исполнилось уже 66 лет.Ромашин был на седьмом небе от счастья, обустраивал дом, который они с женой купили на вырученные с продажи квартиры деньги, и буквально молодел на глазах. К сожалению, времени рядом с близкими артисту было отмерено немного. 8 августа 2000 года жизнь звезды кино оборвалась в результате трагической случайности. На тот момент Ромашину было 69 лет.Анатолий Владимирович решил спилить сосну на своем участке, но не рассчитал траекторию падения ствола. Дерево рухнуло прямо на него. Ромашин погиб на месте, а спустя полгода его любимая дача сгорела. Гадалка оказалась права во всем, кроме одного: до обещанных 83 лет актер не дожил.