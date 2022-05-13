Московский метрополитен отметит 87-й день рождения парадом поездов, выставкой ретровагонов и другими мероприятиями, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Московский метрополитен отметит 87-й день рождения парадом поездов, выставкой ретровагонов и другими мероприятиями, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.В свой 87-й день рождения, который отмечается 15 мая, столичный метрополитен приготовил праздничную программу, – приводит слова Ликсутова РИА Новости.С 13 по 16 мая на станции метро Партизанская работает выставка ретровагонов, а 14 мая на Кольцевой линии (против часовой стрелки) будет курсировать традиционный парад поездов.В воскресенье с 11:00 до 13:00 на станции метро Парк культуры пройдет реконструкция – перформанс первого дня открытия метро, 15 мая 1935 года. Пассажиры получат памятные подарки – тематические значки. На станции метро Чеховская в 13:00 пройдет выступление артистов Театра Эстрады, а в 14:00 пассажиров поздравит Московский театр мюзикла, – рассказал Ликсутов.С 14 по 23 мая на Чеховской все желающие смогут посмотреть фотографии станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а на Партизанской можно будет узнать о схемах метро различных периодов. 15 мая на станции Деловой центр пассажирам предложат создать своими руками мозаику по старинным технологиям. Также в этот день будут звучать выступления музыкантов проекта Музыка в метро.