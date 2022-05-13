На получение имущественного налогового вычета могут рассчитывать налогоплательщики, которые платят налог с дохода 13%. Согласно ст. 217 НК РФ п. 2, с пенсии налог не удерживается. Пенсионерам, которые кроме пенсии не получают доход, имущественный вычет недоступен. Но пенсионерам могут перенести вычет на прошлые годы согласно закону №330-ФЗ от 1 ноября 2011 года. Подробно об имущественном вычете авторы Базы знаний МБК и Topnovostroek рассказали в статье.

На получение имущественного налогового вычета могут рассчитывать налогоплательщики, которые платят налог с дохода 13%. Согласно ст. 217 НК РФ п. 2, с пенсии налог не удерживается. Пенсионерам, которые кроме пенсии не получают доход, имущественный вычет недоступен. Но пенсионерам могут перенести вычет на прошлые годы согласно закону №330-ФЗ от 1 ноября 2011 года. Подробно об имущественном вычете авторы и Topnovostroek рассказали в статье.Как пенсионеру перенести имущественный вычет?До 2012 года пенсионеры не могли получать имущественный вычет, но в январе 2012 года в НК РФ внесли изменения и такая возможность появилась. В соответствии со ст. 220 п.10. у пенсионеров есть право получить вычет за прошлые годы, которые предшествовали налоговому периоду.Пенсионер вправе вернуть уплаченный налог за последние три предыдущих года и за год покупки недвижимости. Например, в 2019 году купили квартиру и вышли на пенсию. В этом случае получите вычет за 2018, 2017, 2016 и 2015 годы. Документы подавать на вычет разрешается не раньше завершения календарного года, в котором купили недвижимость. Если купили квартиру в 2021 году, документы нужно подать в 2022 году. Но получить вычет более чем за четыре года нельзя.Пример. Иванов приобрел недвижимость в 2019 году. По окончании 2020 года он подал документы в налоговую для получения имущественного вычета. Налог вернули за 2019 и 2020 годы. Иванов в 2021 году вышел на пенсию, поэтому может перенести вычет и вернуть налог за три предыдущих года и год покупки. Но за 2020 и 2019 годы Иванов уже получил вычет, поэтому подает документы на получение вычета за 2018 и 2017 годы.Как перенести вычет работающему пенсионеру?Работающие пенсионеры не имели права перенести имущественный вычет до 2014 года. Но в январе 2014 года были внесены изменения. И теперь работающие пенсионеры тоже могут переносить вычет.Пример. В 2019 году Семенов достиг пенсионного возраста, но продолжил работу. А в 2020 году купил недвижимость за 4 млн руб. В 2021 году работающий пенсионер может подать документы для получения имущественного вычета за следующие периоды: 2020, 2019, 2018, 2017 годы. Семенов пенсионер, поэтому у него есть право на вычет.Дадут ли вычет по дополнительным доходам?Если пенсионер получает доход, облагаемый налогом по ставке 13%, у него есть право воспользоваться имущественным вычетом на покупку недвижимости. Например, пенсионер получает зарплату, сдает недвижимость в аренду, получает дополнительную негосударственную пенсию и с нее платит налог 13%. Это дает право на получение имущественного вычета.Пример. Пенсионерка Сидорова получает пенсию и сдает квартиру в аренду. Она уплачивает налог и ежегодно подает декларацию 3-НДФЛ. В 2020 году Сидорова приобрела еще одну недвижимость. И с 2021 года она может применить имущественный вычет. Сидорова не будет платить налог от сдачи квартиру до полного исчерпания имущественного вычета.Что нужно знать о получении вычета пенсионерам?Подавайте документы на вычет на следующий год после приобретения недвижимости. Разрешается подавать документы в налоговый комитет и позже, потому что срок не ограничен.Пенсионер вправе получить вычет за последние четыре года, включая год покупки жилья.Разрешается вернуть подоходный налог за годы, за которые отчисляли НДФЛ.Если на переносимый год уже вышли на пенсию и не работали, то за этот год налоговый вычет не получите.Для получения и переноса вычета пенсионеру не обязательно работать. Главное — иметь доход и выплачивать налог в 13%. Например, от сдачи недвижимости в аренду.