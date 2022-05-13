На заседании Общественного совета Госкорпорации «Росатом» под руководством гендиректора Алексея Лихачева собравшиеся обсудили проблемы экологии и мероприятия по охране окружающей среды.

На заседании Общественного совета Госкорпорации «Росатом» под руководством гендиректора Алексея Лихачева собравшиеся обсудили проблемы экологии и мероприятия по охране окружающей среды. В совещании принял участие Председатель Всероссийского общества охраны природы, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.Присутствующие подчеркнули позитивные тенденции в работе госкорпорации за 15 лет, прошедшие с момента ее появления. Реализуются все планы по устойчивому развитию. Стабильная деятельность способствует росту доверия россиян к атомной отрасли. С 2007 года доля граждан, позитивно оценивающих работу предприятий Росатома, выросла с 33% до 66%.«Чистая вода, радиационная безопасность, правильная утилизация отходов и проекты по сохранению биоразнообразия — все это — безусловный приоритет в работе ГК "Росатом”», — заявил, подводя итоги заседания, Алексей Лихачев.Вячеслав Фетисов поддержал руководителя корпорации: «Для меня большая честь принимать участие в заседании Общественного совета "Росатома”. Уверен, что Всероссийское общество охраны природы и госкорпорацию ждет большая и продуктивная совместная работа на благо природы, и с точки зрения сохранения уникальных водоемов России, и с точки зрения сохранения биоразнообразия, и по всем другим актуальным вопросам экологической и климатической повестки».В завершение заседания Вячеслав Фетисов и Алексей Лихачев подписали Меморандум о сотрудничестве. Первым совместным проектом стала программа «Уникальные водоёмы России». Задача —очистку берегов, не вошедших в нацпроект «Экология», но пользуются любовью и популярностью у местных жителей и туристов. Реализация программы ВООП рассчитана не на один год. Результатом станет создание чистых, цивилизованных мест для экотуризма и отдыха людей. «Росатом» примет активное участие в реализации идей в Мурманской, Воронежской, Челябинской, Иркутской, Нижегородской, Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и других субъектах РФ.