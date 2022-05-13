Дознаватель МЧС устанавливает причину происшествия.

В деревне Лесниково Гусь-Хрустального района на пожаре погиб мужчина 1971 года рождения. Трагедия произошла в ночь с 12 на 13 мая.В 04-12 поступило сообщение о возгорании. На улицу Лесная прибыли три пожарных машины и 11 спасателей. На момент приезда подразделений наблюдалось открытое горение дома и пристройки.Площадь, охваченная пламенем, составила 170 квадратных метров. Сгорела крыша, внутренняя отделка и имущество.Дознаватель МЧС устанавливает причину происшествия.