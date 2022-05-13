Уникальная профессия, которую невозможно приобрести в колледже или университете. Настройщиком...

Уникальная профессия, которую невозможно приобрести в колледже или университете. Настройщиком фортепиано можно стать только после долгих лет тренировок и работы с наставником. Герой нашего следующего репортажа - наш коллега, радийщик и лекарь клавишных - Юрий Пискарёв. О редкой профессии и любви к чистому звуку он рассказал Любови Клюквиной.- Настя играет на расстроенном рояле.Как бы ни старалась наша коллега Настя, рояль отказывается выдавать нужные ей ноты. Инструмент расстроен во всех смыслах.Но "Вестям" повезло. Среди наших коллег - носитель редкой профессии. То, что Юра хороший звукорежиссер, мы знали и так. Оказалось, он еще и профессиональный настройщик пианино.Юрий Пискарев, музыкант, звукорежиссер:- Насть, вот сейчас ты играешь мелодию. Какая нота тебе больше всего не нравится? Какую мы сейчас исправим?- Ну вот, например, здесь октава "ми" звучит неровно. Можно очень хорошо это услышать.- Давай сейчас покажем процесс настройки. Весь рояль, мы конечно, в рамках нашей программы настраивать не будем, но исправим эту криминальную проблему и покажем, как это делается.Рояль - инструмент клавишный или струнный? Кажется, ответ очевиден. Но почти у каждой клавиши по три струны. Сейчас колки, которые их держат, от влажности и времени ослабли. Струны звучат ниже. Для настройки понадобятся ключ и глушитель.Нужно научиться слышать биения, говорит Юра, иметь базовые представления о формировании звука и много тренироваться.- Мы начинаем последовательно сначала одну струну, потом две струны вместе настраивать и потом уже отпускаем и настраиваем третью струну в унисон с нотой.Вначале помогает камертон, а затем настройщик выправляет звучание рояля на слух.Настройка одного инструмента - минимум два часа непрерывной работы. Занятие это нудное, признается Юра.Юрий Пискарев, музыкант, звукорежиссер:- Очень нудное и требует очень много терпения. Действует на нервы не только себе, но и окружающим очень сильно, но зато результат. Все началось с того, что я, учась в музыкальном училище, задумался о вопросе немножечко подрабатывать денежки. У меня был наставник. Он меня обучил, и я этим занимаюсь.Юрий Пискарев готов и сам сейчас стать наставником. Так что вы знаете, к кому обращаться. А пока отправляем Юру за свое рабочее место. Сейчас он незаменимый радийщик и звукорежиссер. Профессионально пишет музыкантам аранжировки.Юрий Пискарев, музыкант, звукорежиссер:- Сейчас в наш век цифровых технологий каждый может попробовать свои музыкальные способности и звукорежиссерские способности. Достаточно подобрать для себя какую-то удобную рабочую станцию, секвенсор, накачать какой-то минимальный набор инструментов цифровых и уже с этим работать.Музыкального настроения вам желают Любовь Клюквина, Александр Голубев.Вести "Владимир"