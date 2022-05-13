От лайка до репоста. Что обсуждали интернет-пользователи на этой неделе? Сетевые кадры - в нашем...

От лайка до репоста. Что обсуждали интернет-пользователи на этой неделе? Сетевые кадры - в нашем традиционном интернет-обзоре моей коллеги Марии Платанюк.Марафон нашей общей памяти, антимусорная коалиция, ковровские рэперы и хвостатый завсегдатай автомойки. Сетевой калейдоскоп - прямо сейчас.Начнём с главного события - торжеств в честь Дня Великой Победы. В Судогде к 77-й годовщине Победы приурочили автопробег. Его участники возложили цветы к мемориалу в Муромцеве и к памятнику в судогодском парке "Победа". Майский победный автопробег состоялся и в Гусь-Хрустальном. А в Александрове в честь Дня Победы с российскими флагами проехали мотоциклисты. Шествия, возложения цветов, патриотические митинги прошли в каждом населенном пункте региона. Вот небольшие деревни Вязниковского района. Память жива. Она не имеет границ. Свой вклад в празднование Дня великой Победы внёс и дом слепоглухих из Меленковского района. Георгиевские ленточки - от его постояльцев.В Юрьеве-Польском в честь 9 мая появились победные граффити от местных мастеров стрит-арта. Горожане и пользователи оценили. Во владимирском паблике любуются "девятимайской" радугой. А также вспоминают бесценный лист календаря. В дополнение - уникальное фото из Александрова. Снимок из местного архива. 9 мая 1945-ого на главной площади города. В Меленках вспоминают День Победы 1995-го. 50-я годовщина. На этих памятных кадрах ещё так много их. Героев из поколения победителей.Эмоциями от главного праздника страны делятся все жители области. Центром торжеств стал Владимир. В Бессмертном полку 9 мая только во Владимире единым строем прошли 27 тысяч человек. Во многих городах области прошли салюты. Давайте ещё раз вместе посмотрим на победные залпы. Эти - над площадью Победы во Владимире.В "Судогда ТВ" - коммунальное майское. "На главной улице города - красота, шаг влево, шаг вправо - срамота".А в "Подслушано во Владимире" - героиня с улицы Безыменского. Одна собирает мусор. В Меленках юные волонтёры очистили берега реки Унжи. Отряд школы-интерната стал участником Весенней недели добра. Антимусорная коалиция и в Боголюбове. Её участники разобрали многолетний мусорный завал на улице Пушкина.В ковровском сообществе - сезон открыли клещи. И здесь же - раздел "Наболело". Ковровчане жалуются на очередную вырубку деревьев на остановке Чайковского.А в Александрове родители просят привести в порядок детскую площадку на набережной. Ребёнок едва не упал с двухметровой высоты. В «АлексАвтоЛайф» - сигнал от деревни Николаевка. Вокруг неё - карьеры. Пылевые бури - из-за тонаров, которые проносятся с бешеной скоростью.В "Подслушано Суздаль" - необычный старт работ на дачных участках. Как говорится, одной левой.Ковровчане обсуждают интересный кинофакт. Фильм "Серябряные озёра" вышел на экраны в 1980-м. Оказывается, в картине принимали участие испытатели мотоциклов из Коврова, с завода имени Дегтярёва. И здесь же - ковровские рэперы. Те, что "сорвали" лайки в местном паблике. Незатейливый бит, но от души. Почти 40 тысяч просмотров.А в завершение обзора - вот такое объявление для хорошего настроения. Бисерные колечки от школьниц Мелехова. Забавное фото из меленковского паблика. "Вылетаем из гнёзд и на работку". Напоследок же - собака- умывака. Она же любитель массажа. И завсегдатай автомойки.Ваших интересных кадров мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" "ВКонтакте". Следите за нами и в телеграм. Наш девиз неизменен - "Вести Вместе".