За настольные игры, которые расскажут о ремеслах и промыслах родного края, сегодня сядут участники...

За настольные игры, которые расскажут о ремеслах и промыслах родного края, сегодня сядут участники молодежного квиза. Он пройдет в Областной библиотеке для детей и молодежи. О комплекте для детей (ему нет аналогов) "Вестям" рассказала Оксана Шевцова, председатель совета Владимирского областного Клуба мастеров.