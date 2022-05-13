Перейти на электронную квитанцию, передать показания, подать заявку на опломбировку счетчиков ГВС...

Перейти на электронную квитанцию, передать показания, подать заявку на опломбировку счетчиков ГВС или переоформить лицевой счет дистанционно клиентам Владимирского филиала «Энергосбыт Плюс» теперь помогают не только сотрудники офисов, но и волонтеры.Обучение прошли студенты-добровольцы движения «Доброштаб». Они так же рассказывают об услуге предварительной записи тем клиентам, которым требуется личная консультация.«Мы используем различные способы работы с населением по переводу на наши удаленные сервисы: раздаем информационные буклеты, даем объявления, обзваниваем клиентов. В этот раз решили посотрудничать с волонтёрами. Это особенно важно в дни, когда в офисах плотный поток клиентов. Благодаря добровольцам, нам удается уделить внимание большему числу посетителей и сэкономить их время», - рассказывает руководитель офисов продаж и обслуживания клиентов Ирина Великанова.Участники добровольческого движения, направленные в офисы обслуживания – старшеклассники и студенты, в том числе финансово-экономических специальностей. Для них такой опыт - прекрасная возможность погрузиться в профессию консультанта энергосбытовойкомпании.«Мы регулярно участвуем в различных проектах, помогаем пожилым людям осваивать новые электронные сервисы. Для нас это тоже полезный опыт общения с населением, который может пригодиться в дальнейшей жизни и в работе. Кроме того, теперь мы можем рассказать своим родным и друзьям, как решить многие коммунальные вопросы онлайн», - поделилась руководитель добровольческого движения «Доброштаб» Дарья Щекина.В планах «ЭнергосбыТ Плюс» продолжить дальнейшее сотрудничество с волонтёрами на регулярной основе.Воспользоваться дистанционными сервисами компании можно зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте Энергосбыт (esplus.ru) или в мобильном приложении, которое можно скачать в Google Play – ЭнергосбыТ+ .