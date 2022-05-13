Увеличивается периодичность курсирования поезда.

С 26 мая увеличивается периодичность курсирования поезда №87/88 сообщением Нижний Новгород – Адлер, следующего через станцию Владимир.Поезд станет ежедневным (за исключением нескольких дат - 31 мая, четырех дней в июне, четырех дней в июле и пяти дней в августе). По пути в Адлер он будет останавливаться во Владимире в 23:00, по пути из Адлера - в 03:56.Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».