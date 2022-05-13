Акция проводится совместно с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами...

Акция проводится совместно с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Хартия».Три и четыре месяца бесплатного вывоза мусора получат в подарок победители акции «Чистые счета». Участие в ней могут принять клиенты «Энергосбыт Волга» из Петушинского, Собинского, Александровского, Кольчугинского, Киржачского и Юрьев-Польского районов. Акция позволит поощрить тех, кто пользуется онлайн-сервисами компании и не имеет долгов за электричество и вывоз отходов.Александр Москвитин, генеральный директор «Энергосбыт Волга»:- За последние три месяца текущего года у нас существенно приросло количество клиентов, которые пользуются дистанционными сервисами. И уже более 90 тысяч клиентов зарегистрировалось в личном кабинете клиента, из них 73 тысячи клиентов отказались от бумажных счетов и получают их в электронном виде.Ольга Першина, маркетолог "Энергосбыт Волга":- Личный кабинет-это очень удобный сервис, который позволяет следить за показаниями приборов учета, оплатой, статистикой потребления, а также получения электронной квитанции, которая всегда будет под рукой.Для участия в акции «Чистые счета» нужно быть зарегистрированным в личном кабинете по услугам ЖКХ на сайте «Энергосбыт Волга», подключить электронный счёт, вовремя оплатить квитанцию за электроэнергию и вывоз мусора и не иметь задолженности. Платить вовремя и не накапливать долги – это выгодно.Софья Кузьмина, специалист сектора по обслуживанию физических лиц клиентского офиса «Петушинский»:- Все клиенты с хорошей платёжной дисциплиной могут с лёгкостью участвовать в нашей акции!Клиент, выполнивший условия, автоматически становится участником акции «Чистые счета». Тридцать победителей определят с помощью генератора случайных чисел. Суперпризы и призы зачислят на их лицевые счета. Акция продлится до 31 мая.Вера Куликова, Александр Чунаев.Вести "Владимир"