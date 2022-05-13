Сегодня около 4 утра МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в деревне...

Сегодня около 4 утра МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в деревне Лесниково Гусь-Хрустального района.Загорелся частный жилой дом. Вызов в пожарную охрану был совершен поздно, и хотя пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно, на момент прибытия наблюдалось открытое горение дома и пристройки.Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 170 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество. К сожалению на пожаре погиб мужчина 1971 г. р. На тушение пожара привлекались 3 единицы техники 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара, сообщили в пресс-службе ведомства.