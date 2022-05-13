Главгосэкспертиза согласовала проектную документацию по строительству двух центров радионуклидной терапии.

Главгосэкспертиза согласовала проектную документацию по строительству двух центров радионуклидной терапии.Ведущие мировые державы используют в сферездравоохранения передовые технологии по лучевой терапии, которые необходимы дляборьбы с онкологическими заболеваниями. В России на страже здоровья людей стоитгоскорпорация "Росатом".Компания исторически развивает в нашей странетехнологии ядерной медицины. Сегодня она нацелена на создание собственнойэкосистемы здравоохранения, нацеленной на пациентов. Это позволит оказыватьжителям России широкий комплекс медицинских услуг.Одно из важнейших направлений – строительствоцентров радионуклидной терапии. Работы по их взведению начнутся в 2022 году.Уникальные медицинские площадки появятся в Липецке и Уфе. Проектнаядокументация уже согласована со стороны ФАУ "Главгосэкспертиза России". Этимнаправлением занимается дивизион "Русатом Хэлскеа".Ранее компания подписала инвестиционные соглашения сорганами исполнительной власти Липецкой области и Республики Башкортостан.Объявленный объем инвестиций на каждый центр ядерной медицины составит не менее1,3 миллиардов рублей. Они смогут принять первых пациентов уже в 2024 году.Безусловно, проект "Росатома" позволит повысить доступность сферыздравоохранения в регионах страны.О новых центрах медицинских услуг рассказалгенеральный директор АО "Русатом Хэлскеа" Игорь Обрубов. По его словам,компания серьезно подходит к подготовке кадров для обеспечения эффективногофункционирования центров. "Росатом" дажепланирует реализовать программу обучения медперсонала."В центрах Республики Башкортостан и Липецкойобласти пациенты смогут получать полный комплекс лечебно-диагностических услугс применением технологий ядерной медицины. Благодаря высокому уровнюфункционирования онкологических служб и региональных систем здравоохранения этицентры станут одними из лучших в стране", – отметил Обрубов.Кстати, ГК "Росатом" является одним из ключевыхмировых поставщиков сырьевой изотопной продукции, применяемой в диагностике илечении онкологических заболеваний. Дивизион "Русатом Хэлскеа" производитмедоборудование для лучевой и брахитерапии, а также реализует проектыстроительства центров ядерной медицины в нескольких регионах России.