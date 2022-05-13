Селяне также просят добавить имя Героя России на бюст воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

В посёлке Андреево Судогодского района местную школу предложили назвать именем Алексея Курганова, погибшего на Украине. Коллективное обращение местные жители направили в адрес депутата ГД Владимира Сипягина. Селяне также просят добавить имя Героя России на бюст воинам, павшим в Великой Отечественной войне.Алексей Сергеевич родился в Андрееве в 1990-м году. Окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. С 2012 года служил в ВС РФ. Он погиб 7 марта. Офицер похоронен в родном посёлке.«Андреево - родина моего отца, родное и для меня место. Я направил запрос о помощи в решении вопроса главе администрации района, а также Сергею Шойгу и министру просвещения Сергею Кравцову. Надеюсь, вопрос удастся решить его положительно», - подчеркнул парламентарий в соцсетях.