Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги голосования на электронной платформе Активный гражданин.

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги голосования на электронной платформе "Активный гражданин".Сегодня жители Москвы обладают уникальной возможностью напрямую контактировать с властями и принимать непосредственное участие в принятии важнейших решений. Важно отметить, что и столичная мэрия крайне заинтересована в диалоге с гражданами. Для этого в городе действует цифровой портал "Активный гражданин".Его пользователи недавно приняли участие в масштабном голосовании, в результате которого москвичи выбрали городские топонимы. В частности, 15 новых станций метро получили свои названия благодаря активной позиции людей. Всего же в российской столице проектируется и строится более 40 остановочных пунктов метрополитена."В ходе беспрецедентного по масштабам голосования москвичи выбрали имена для 15 из них", – рассказал Сергей Собянин.Мэр Москвы подвел итоги конкурса на электронной платформе "Активный гражданин". Так, по его словам, новая конечная станция Сокольнической линии будет назваться "Потапово".На строящейся Троицкой ветке, по итогам голосования, появятся станции "Кедровая", "Ватутинки" и "Тюленевская". Остановочные пункты на Бирюлевской линии будут называться "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская".Москвичи приняли решение назвать станции на будущей Рублево-Архангельской ветке "Звенигородская", "Серебряный бор", "Липовая роща". Люблинско-Дмитровской линия метро получи новую станцию "Южный порт". А остановка "Гольяново" откроется на Арбатско-Покровской ветке столичной подземки.