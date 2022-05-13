Молодой человек, который увлекается исторической реконструкцией, обратился в полицию, заявив, что оставил меч в вагоне метро на перегоне Мичуринский проспект – Каховская. Он возвращался ..

Молодой человек, который увлекается исторической реконструкцией, обратился в полицию, заявив, что оставил меч в вагоне метро на перегоне Мичуринский проспект – Каховская. Он возвращался с тренировки и из-за усталости не проследил за своими вещами.Однако, как сообщает , из вагона меч пропал. Ни работникам станции, ни полиции пока не удалось выяснить, кто забрал оружие. По словам парня, меч из стали в ножнах он планировал отвезти на хранение в клуб реконструкторов.